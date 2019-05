Openlijke sollicitaties bij Anderlecht: “Als Kompany ons wil houden: graag!”

De laatste plaats in Play-off 1 en geen Europees voetbal volgend seizoen. Voor ‘de vertrekkers’ werd het een afscheid in mineur van Anderlecht. Onder hen ook doelpuntenmaker Yannick Bolasie en coach Karim Belhocine. Tenzij Kompany er anders over beslist... “Wie wil er nu niet met hem samenwerken?”

Missie gefaald: Karim Belhocine is er niet in geslaagd om Anderlecht nog aan Europees voetbal te helpen. “Ik ben diep ontgoocheld”, sprak hij na de match. “We hebben ons doel niet gehaald. De oorzaak daarvan ligt zeker niet bij de ingesteldheid van de spelers. Het zijn eerder de individuele fouten en fysieke moeilijkheden die ons hebben genekt.”

Aangezien Anderlecht naar volgend seizoen zo veel mogelijk de banden met Mogi Bayat wil doorknippen, moet ook Belhocine vrezen voor zijn toekomst bij paars-wit. “Als het kan, wil ik natuurlijk graag met Kompany werken. Wie wil dat nu niet ? Zijn komst is in ieder geval goed nieuws voor de toekomst van Anderlecht.”

Bolasie: “Ik weet niet wat Anderlecht met me van plan is”

Ook voor Yannick Bolasie is de kans groot dat hij zijn laatste match voor Anderlecht heeft gespeeld. De huurling van Everton nam afscheid met zijn zesde competitiegoal. Zelf ziet Bolasie een verlengd verblijf wel zitten, maar financieel is de winger in principe niet haalbaar voor Anderlecht. “Je weet nooit”, aldus Bolasie. “Ik weet niet wat Anderlecht met me van plan is. Ik kan alleen maar zeggen dat ik genoten heb van mijn tijd hier. Ik speelde, ik scoorde, ik voelde vertrouwen en ook mijn gezin voelde zich goed. Alleen die zesde plaats is een grote ontgoocheling. Of ik wil blijven voor Kompany? Zijn komst betekent hopelijk het begin van iets moois voor Anderlecht. Hij heeft Man City naar de top gebracht. Hopelijk kan hij hier hetzelfde doen en de club terugbrengen naar waar ze hoort.”