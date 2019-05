Dit vragen we aan Google over politiek: “Op wie moet ik stemmen?”

“Op wie moet ik stemmen?”, “Hoe blanco stemmen op computer?” en “Wat als je niet kan gaan stemmen?” Het zijn de vragen over de verkiezingen die ons bezighouden, althans volgens Google. VRT NWS vroeg de gegevens van de afgelopen maand op bij de zoekgigant. Dit zijn de resultaten.

De resultaten lopen van begin mei tot 16 mei. Wat blijkt? Bart De Wever is veruit de meest gegooglede politicus, veel meer dan nummer twee: Maggie De Block. Daarna zitten de resultaten wel dichter bij elkaar: op drie volgt Tom Van Grieken en Elio Di Rupo en Theo Francken maken de top vijf vol.

Kijken we naar thema’s dan wordt duidelijk dat in Vlaanderen het meest gezocht wordt naar de term ‘belastingen’. In Wallonië gaan de verkiezingen volgens de Google-resultaten dan weer het meest om ‘arbeid’. Partijen die het meest opgezocht worden zijn N-VA en Vlaams Belang in Vlaanderen en Ecolo en PS in Wallonië.

Zwevende kiezer

De ‘zwevende kiezer’ zoekt ook antwoorden op Google, en doet dat best wel direct. De meest gegooglede vraag is: “Op wie stemmen?” Verder willen we ook weten wat te doen als we niet kunnen gaan stemmen en ook de blanco stemmers bereiden zich voor: “Hoe blanco stemmen op computer?” staat in de top 10.”