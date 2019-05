Topmakelaar Walter Mortelmans praat voor het eerst sinds zijn aanhouding in ‘Operatie Propere Handen’: “Ze hadden mijn telefoon beter vroeger afgetapt”

Voor het eerst sinds hij op 11 oktober 2018 werd aangehouden in operatie ­Propere Handen reageert de Belgische topmakelaar Walter Mortelmans (60) op de zwaarste beproeving uit zijn leven. “Als ik van één ding spijt heb, dan is het dat ik niet eerder werd afgetapt door de politie. Dan had iedereen vastgesteld dat ik geen van mijn spelers heb gecontacteerd.”