KV Mechelen schuift in ‘Operatie Propere Handen’ alles in schoenen van Thierry Steemans

“Dankzij de telefoontaps en de verhoren is het duidelijk. KV Mechelen en Waasland-Beveren hebben de boel belazerd. Dit mag nooit meer gebeuren en daarom zijn de voorgestelde straffen van de bondsprocureur terecht.” Zo vatte strafpleiter Walter Van Steenbrugge zaterdag het standpunt van Lokeren, Beerschot en Tubeke samen. De drie ploegen kunnen profiteren als KV Mechelen en Waasland-Beveren degraderen wegens (een poging tot) matchfixing.

De tweede zitdag vandaag draait helemaal rond KV Mechelen. De advocaten van de club en van de beschuldigde bestuurdersThierry Steemans, Olivier Somers, Stefaan Vanroy en Johan Timmermans pleiten voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. En dan wordt het interessant om te horen hoe ze zich inhoudelijk verdedigen tegen de beschuldiging van matchfixing. De strategie lijkt duidelijk: alle schuld wordt afgeschoven op ex-financieel directeur Thierry Steemans, die het dichtst bij spil­figuur Dejan Veljkovic stond.

Of die aanpak vruchten afwerpt, is afwachten. Johan Timmermans kan nog worden geslachtofferd zonder grote gevolgen. Bij Olivier Somers ligt dat al moeilijker. Hij investeerde twee miljoen euro in de club en zijn medeaandeelhouder Dieter Penninckx lijkt niet van plan de club alleen over te nemen, laat staan de aandelen van Somers over te kopen.

Steun van supporters

Opvallend is dat ook de supporters van KV Mechelen achter Olivier Somers en Stefaan Vanroy blijven staan. Twee supportersorganen en een aantal individuele supporters hebben zich bij de voetbalbond als tussenkomende partij gemeld en kwamen zaterdag via hun advocaat aan het woord. Ze schoten onder meer met scherp op de destabilisatiepogingen van Beerschot en eisen volledige inzage in het strafdossier. “KV Mechelen had ook zijn lot kunnen dragen en er samen met de bondsinstanties en gerechtelijke autoriteiten voor kunnen zorgen dat het nooit meer kon gebeuren”, zei Thomas Gillis, de advocaat van Beerschot.

Die keuze nam de club niet. KV Mechelen weigerde de banden met Olivier Somers en Stefaan Vanroy door te snijden en zet (net als vorig jaar) alles op alles voor een doorstart in 1A. Het is afwachten of het daar later geen spijt van krijgt.