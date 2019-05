Bart De Preter en zijn Thaise echtgenote Tammy openden op de Liersesteenweg 170 in Emblem (Ranst) frituur Basic Frit. De opmerkelijke naamkeuze bezorgde het koppel al wat gratis reclame.

Bart De Preter maakt deel uit van een bekende Lierse familie van frituristen. Zijn oom Guido Geijsels is de zoon van Marcelleke, die jarenlang een frietkraam had op de Grote Markt in Lier. Guido zelf ...