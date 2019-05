7 jongeren aangehouden na verspreiden beelden groepsverkrachting op Snapchat

Zeven Luikse jongeren zijn aangehouden voor de verkrachting van een minderjarig meisje in Chaudfontaine. Hun daden kwamen aan het licht omdat ze er zelf beelden van maakten en verspreidden op Snapchat, meldt Sudinfo.be.

De beelden gingen sinds het begin van deze maand rond bij jongeren op scholen in het Luikse. Eén van de daders had de groepsverkrachting gefilmd en de beelden daarna naar z’n kompanen gestuurd. Via via belandde het filmpje bij iemand anders, die het via zijn Snapchataccount deelde. Hij zou er “buzz mee creëren”, zo klonk het en hij kondigde de beelden aan als “verboden onder 18”.

Verdoofd en gedrogeerd

Op de beelden is een meisje van 15 of 16 te zien, afkomstig uit het Luikse, die volledig verdoofd lijkt en allicht onder invloed van GHB. Ze ligt uitgekleed op een matras of divan en wordt door de zeven misbruikt. De beelden die verspreid werden, zijn erg korte stukjes uit een urenlange film.

De video’s kwamen ook speurders onder ogen en zij hebben vorige week zeven jongeren opgepakt. Twee meerderjarigen, die zware straffen riskeren, zijn aangehouden. Vijf anderen zijn minderjarig en zijn allen in een instelling geplaatst. Wie de video mee verspreid heeft, riskeert ook vervolging.