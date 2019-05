CLUBNIEUWS. Linksbuiten verkiest Genk boven Club Brugge, transfer Wesley “kan nog even aanslepen”

Play-off 1 is afgelopen, de kampioen is gekend en de Europese plaatsjes zijn verdeeld. En dus breekt er de volgende, cruciale periode aan: de zomertransfermercato. Die kan vanaf vandaag helemaal losbarsten en doet dat ook. Bij Anderlecht draait dezer dagen alles om de komst van speler-trainer Vincent Kompany, maar elders gonst het van de geruchten. Een overzicht in het clubnieuws van de dag.

ZULTE WAREGEM. Bongonda verkiest RC Genk boven Club Brugge

RC Genk staat heel dicht bij een overeenkomst met Theo Bongonda. Dat Genk geïnteresseerd was in Bongonda was al geweten, maar ook Club Brugge aasde op de 24-jarige linksbuiten. Bongonda zou nu blauw-wit boven blauw-zwart verkozen hebben. Genk zal nog wel met Zulte Waregem rond de tafel moeten zitten, want de Belg met Congolese roots ligt nog tot 2022 onder contract in West-Vlaanderen.

Daarnaast zou ook de Slovaakse middenvelder Patrik Hrosovsky dicht bij RC Genk staan. De 27-jarige international kwam afgelopen seizoen nog in de Champions League uit met de Tsjechische topclub Viktoria Plzen. Hij scoorde zelfs op het veld van Real Madrid. De transferwaarde van Hrosovsky wordt op vijf miljoen euro geschat. Hrosovsky (1,74 meter) is een beweeglijke en bijzonder balvaste middenvelder. Hij wordt aanzien als de motor van de ploeg en speelde al 21 interlands met Slovakije. Hrosovsky was in Plzen goed voor 12 goals en 21 assists in 204 wedstrijden. Hij moet bij Genk voor extra ervaring zorgen. Hij heeft al 38 Europese duels op de teller en werkte dit jaar een straffe Champions League-campagne af.(mg)

CLUB BRUGGE. Transfer van Wesley “kan nog even aanslepen”

Terwijl iedereen zich gisteren bezighield met het aanstaande vertrek van Ivan Leko, was het ook voor Wesley zijn laatste match in het shirt van Club Brugge. De Braziliaan vliegt morgen naar huis en de kans dat hij nog terugkeert, is zo goed als onbestaande. Vlak voor het uur werd hij met de tranen in de ogen naar de kant gehaald. “Natuurlijk had ik graag ook nog gescoord”, sprak Wesley. “Maar het belangrijkste was een mooi afscheid met winst. Op het einde is dat toch nog gelukt.”

Opvallend: bij zijn wissel pakte de spits zijn vervanger Vossen, Leko en de hele bank stevig vast. “Ivan Leko is net als Michel Preud’homme heel belangrijk geweest voor mij, ik kan geen onderscheid tussen hen maken. Ze hebben me allebei veel geleerd en van mij een completere speler gemaakt.”

Wesley zou Club deze zomer dertig miljoen euro moeten opleveren. Maar waar hij straks naartoe gaat, kon hij gisteren nog niet kwijt. “Het kan dat dit nog een tijdje aansleept. Misschien keer ik zelfs nog even terug voor de voorbereiding.”(kv)

AA GENT. Sørloth valt uit met zware enkelblessure

Voor Alexander Sørlth begint de zomervakantie met een domper: de Noorse aanvaller die door AA Gent gehuurd wordt van Crystal Palace viel nog voor de rust uit met een zware enkelblessure. De ligamenten van zijn rechterenkel raakten ernstig beschadigd bij een tackle van Bornauw. Sørloth werd dan ook meteen afgevoerd naar het Gentse UZ, waar zijn enkel direct ingegipst werd. Brute pech voor de Noor wiens vakantieplannen al vastlagen, zijn vlucht van vanochtend had hij immers al eventjes geboekt.

Sørloth werd door AA Gent gehuurd van Crystal Palace en keert terug. Of hij daar ook blijft, is nog onduidelijk.(ssg)

KV OOSTENDE. Praten met Neto

Gisteren nam Renato Neto (27) na acht seizoenen afscheid van AA Gent, maar de Braziliaan blijft wellicht in België voetballen. KV Oostende toont concrete interesse in de middenvelder, die met de Buffalo’s de titel vierde en overwinterde in de Champions League.

Neto kampte de voorbije twee seizoenen echter met een slepende knieblessure en ondanks diverse operaties en revalidatieperiodes kon hij nooit meer aansluiten bij de top. In oktober 2018 kreeg het clubicoon een symbolische invalbeurt tegen Charleroi, maar het is al geleden van 21 mei 2017 tegen Club Brugge dat Neto aan een match begon. De Braziliaan werd ook al genoemd bij Cercle, maar Oostende gaat wellicht de uitdaging aan om hem op zijn oude niveau te krijgen.(jug, ssg, vdm)

ANTWERP. Spelers moeten vakantieplannen uitstellen

Door het late verlies in het Jan Breydelstadion eindigde Antwerp toch op een vierde plaats. Gevolg: de Great Old speelt volgende week nog de finale om een Europees ticket tegen de winnaar van het duel tegen Charleroi of Kortrijk. Toch wel een serieuze domper voor de spelers die hun vakantie al geboekt hadden.

“In tegenstelling tot enkele ploegmaats was ik gelukkig van plan om nog enkele dagen in België te blijven”, sprak Lior Refaelov. “Pas eind deze maand keer ik terug naar Israël.”

Simen Juklerod had wel al iets vastgelegd, maar kon het allemaal best relativeren. “Een tijdje geleden had ik een vlucht naar Noorwegen geboekt. Een scenario als dit komt nu eenmaal voor in het voetbal. Het was niet zo’n duur ticket. Die extra week is geen probleem.”

En wat dan met Sambou Yatabaré? Na zijn gele kaart van gisteren is de Malinees geschorst voor de finalematch van volgende week. Maar vragen aan zijn coach om vroeger op vakantie te mogen vertrekken, gaat hij niet doen. “Ik ben dan wel geschorst, maar er blijft die stress, hè. Dus, nee: ook voor mij nog geen vakantie. Ik wil mijn rol nog spelen in de groep.”

Voor Didier Lamkel Zé maakte die extra week voetbal weinig uit. “Ik ben er nog niet mee bezig geweest, dus voor mij ligt alles nog open”, zei de Kameroener. (stdr, dige)