Vandalen slaan modeltreinbeurs kort en klein: “Volwassen mannen met tranen in de ogen”

Een modeltreinbeurs in het Britse Stamford, in Lincolnshire, is geannuleerd nadat vandalen de opstelling vrijwel volledig vernielden. De schade loopt in de tienduizenden euro’s. “Volwassen mannen stonden hier met tranen in de ogen.”

De beelden die de Market Deeping Model Railway Club verspreidde van de ravage doen toch even duizelen. De volledige beurs - tafels, stoelen, treinen, accessoires - is vernield. Op de foto’s is te zien hoe alles kapot over de vloer ligt.

Niet het minst de leden van de club zelf waren ontroerd en ook kwaad toen ze de sporthal van de school waar ze hun beurs tot vrijdagavond hadden opgesteld. Peter Davies, de 70-jarige voorzitter van de club, is er kapot van. “Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dure locomotieven waar jaren aan gewerkt is, zijn gewoon vernield en platgestampt. Zelfs een orkaan had minder schade aangericht”, zei hij aan de BBC. Eén van de pronkstukken - een trein van 8.500 pond - werd rondgegooid en stukgeslagen op de grond. Sommige treintjes waren door de basketring van de sporthal gegooid. “Veel mannen, ikzelf ook, hadden de tranen in de ogen toen ze de schade zagen.”

Vier jongeren worden verdacht van de feiten, ze werden op heterdaad betrapt door de lokale politie. Ze werden ondertussen vrijgelaten onder voorwaarden. Intussen werd de show afgelast - veel was er toch niet meer te zien.

Het nieuws ging het hele weekend rond in Groot-Brittannië en heel wat geschokte Britten toonden hun warme hart. Een crowdfundingsactie - die de schade moet vergoeden -werd opgestart en alles samen werd intussen al 40.000 pond, zo’n 46.000 euro, ingezameld. Zelfs vanuit Nieuw-Zeeland kwamen er al giften binnen.”We zullen hiervan herstellen”, zei de voorzitter nog. “We zullen groter en beter worden, daar is geen twijfel over mogelijk.”