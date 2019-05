Mbappé verkozen tot Speler van het Jaar, Neymar verkoos avondje stappen met Rihanna boven Frans gala

Kylian Mbappé (PSG) is zondagavond verkozen tot Speler van het Jaar in de Ligue 1. De twintigjarige Mbappé, die eerder op de avond ook voor het derde jaar op rij tot beste jongere werd bekroond, volgt op de erelijst zijn PSG-ploegmakker Neymar op. Die blonk uit in afwezigheid en op Instagram bleek waarom: de Braziliaan verkoos een avondje stappen met superster Rihanna boven het gala...

Ook vicekampioen Lille viel fors in de prijzen op het gala. Coach Christophe Galtier werd verkozen tot Trainer van het Jaar. Mike Maignan was de Beste Doelman van het seizoen 2018-2019. Verder zaten Maignan en topschutter Nicolas Pépé in het Elftal van het Jaar. Daar zaten met Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Marco Verratti, Kylian Mbappé en Neymar zes PSG-spelers bij. Tanguy Ndombélé en Ferland Mendy (beiden Lyon) en Kenny Lala (Strasbourg) vervolledigden het team.

Bij de vrouwen viel Lyon-middenveldster Dzsenifer Marozsan in de prijzen. De 27-jarige Duitse ontving de trofee ook al in 2017 en 2018.