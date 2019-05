Miljardair belooft studiekost van 400 studenten terug te betalen

Een Amerikaanse miljardair heeft bij het afstuderen van zo’n 400 jongeren een staande ovatie gekregen. Robert Smith neemt de studieschuld van alle geslaagde studenten over: een uitgave van zo’n 40 miljoen dollar.

Robert Smith had een enorme verrassing in petto toen hij aan het Morehouse College in Georgia een eredoctoraat uitgereikt kreeg. Normaal verlopen zulke ceremonies nogal droogjes - met speeches en nadien een hapje en een drankje. Alleen sprak Smith plots: “Mijn familie geeft een beurs die alle studieschulden aflost.” Eerst: ongeloof op alle banken. Gevolgd door een waanzinnig applaus van de studenten. “Nu moet ik niet meer overleven op pindakaas en sandwiches”, zei een van de studenten. Een enorme stimulans om op het eind van het jaar te slagen, toch?

Robert Smith en z’n vrouw Hope Dworaczyk, voormalig Playmate of the Year. Foto: ISOPIX

Geen kleine geste, want de miljardair trekt er zo’n 40 miljoen dollar voor uit en daarnaast schonk hij nog eens anderhalf miljoen aan de school. Het Morehouse College is een historisch zwarte school, met enkel jongens als pupillen.

Ook in de VS is Robert Smith niet de bekendste miljardair. Forbes schat z’n vermogen op 5 miljard dollar, vooral vergaard als CEO van Vista Equity Partners, een bedrijf dat in softwareproducenten investeert. Hij gaf eerder al enkele tientallen miljoenen aan projecten rond Afrikaans-Amerikaans erfgoed.

Playmate of the Year

In z’n privéleven gebeurden ook enkele opvallende zaken: zo hertrouwde hij in 2015 met Hope Dworaczyk, voormalig Playmate of the Year. Zij is 22 jaar jonger dan hem. Het huwelijk werd onder meer opgeluisterd met een optreden van Seal en John Legend. De jongste zonen van het koppel, Hendrix en Legend, werden vernoemd naar hun muzikale helden: Jimmy Hendrix en John Legend.