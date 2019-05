Speler-trainer, maar wat met het vereiste diploma? “Blijkbaar volgt Vincent Kompany al trainerscursus in Engeland”

Ook in Sports Late Night ging het op de laatste speeldag toch vooral over dé transfer van het jaar. Volgens analist Geert Devlieger is iedereen het erover eens dat het een goeie zaak is dat Vincent Kompany terug naar Anderlecht komt, al is het nog een beetje raden naar zijn precieze rol binnen de club. Want hoe wordt die rol van speler-trainer ingevuld? En wat met het vereiste Pro Licence diploma? Volgens Bob Peeters volgt “King Vince” ondertussen stiekem een trainerscursus in Engeland.