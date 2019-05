Eerste daad van Oekraïense ‘tv-president’: nieuwe verkiezingen uitroepen

De nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft de ontbinding van het parlement aangekondigd in een toespraak bij zijn eedaflegging. Binnen de twee maanden moeten vervroegde verkiezingen plaatsvinden.

Het parlement staat vijandig tegenover de nieuwe president, die er geen eigen meerderheid heeft om hervormingen door te voeren. “Ik ontbind de Verchovna Rada”, zei Zelenski, die de geplande verkiezingen in oktober niet wil afwachten. Juridisch bestaan er echter onzekerheden over zijn bevoegdheid om dat proces op te starten.

Onschendbaarheid opheffen

De president kondigde bovendien aan om de onschendbaarheid van de parlementsleden op te heffen. Ook wil hij een initiatief opstarten dat verrijking in het ambt van parlementslid moet tegengaan.

Tijdens zijn toespraak zei Zelenski dat het de prioriteit is om tot een staakt-het-vuren te komen in Oost-Oekraïne. Daar vindt al vijf jaar een bloedig conflict plaats tussen het Oekraïense leger en separatisten die door Moskou worden gesteund. Voor vrede in het Donetsbekken is hij bereid ook onpopulaire beslissingen te nemen en zijn eigen populariteit daarvoor op te offeren, zei hij.

Ontslag

Tegelijk uitte hij kritiek op de regering van voorganger Petro Porosjenko. Die regering heeft immers niets gedaan opdat de mensen in het Donetsbekken zich Oekraïners voelen. Een deel van zijn toespraak hield hij in het Russisch. Hij beklemtoonde ook er alles aan te zullen doen om het schiereiland de Krim, dat Rusland annexeerde, opnieuw bij Oekraïne te brengen.

De 41-jarige Zelenski is de jongste president ooit in Oekraïne. De acteur, een politieke nieuwkomer, speelde jarenlang de rol van president in een televisieserie.

Enkele hooggeplaatste politici hadden de afgelopen dagen hun ontslag aangekondigd, zoals minister van Buitenlandse Zaken Pawel Klimkin. Ook minister van Defensie Stepan Poltorak trad af na de toespraak maandag in Kiev. (belga)