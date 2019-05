Transgender (23) werd maand geleden brutaal geslagen na banaal verkeersongeval, nu is ze vermoord

Transgender Muhlaysia Booker (23) is afgelopen weekend door de politie dood teruggevonden op straat in Dallas, een stad in de Amerikaanse staat Texas. De vrouw werd vorige maand nog in elkaar geslagen na een banaal verkeersongeval door een meute die haar homofobe uitspraken naar het hoofd slingerde. Volgens de politie werd de jonge vrouw het slachtoffer van “moorddadig geweld”, maar heeft haar overlijden “niks te maken” met het verkeersincident van vorige maand. De politie onderzoekt beide zaken en vraagt getuigen om zich te melden.