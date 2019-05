Hoe een nachtwaker de fitnesskoning van België werd (en uiteindelijk van zijn voetstuk viel)

Jarenlang had Dick Vande Vyvere (56) een papiertje op zak. Zelf geschreven toen hij vijftien was. “Wat wil ik: baas van het grootste bedrijf ter wereld, veel mensen tewerkstellen, een sportauto en een mooi huis.” Dertig jaar later had hij alles netjes afgevinkt. Hij begon als nachtwaker en eindigde als CEO van Passage Fitness First, na een overname de grootste fitnessketen ter wereld. En nu zit hij in de cel, op verdenking van gesjoemel met onderhandse leningen.