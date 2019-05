Francken en Van Grieken clashen over Rusland: “Is dat het niveau dat u hanteert?”

Het debat op Radio 1 vanochtend tussen Theo Franken (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) is op het einde uitgedraaid op een robbertje vechten over mogelijke banden van Vlaams Belang met Rusland.

Toen het debat nog over migratie ging, verliep alles vrij rustig en sereen. Maar het venijn bleek ook hier in de staart te zitten, toen Francken de situatie in Oostenrijk aanhaalde. Daar is de voorzitter van het extreemrechtse FPÖ, dat mee in de regering zat, in opspraak gekomen toen hij mogelijk werd omgekocht door een Russische vrouw. “Jullie zeggen dat jullie voor westerse waarden en normen zijn, voor vrijheid en democratie”, zei Francken. “En dan kijk je naar de oosterse waarden van Rusland, waar geen vrijheid en democratie is: ik vind dat onvoorstelbaar dat jullie daar zo met Poetin dwepen. Dat zijn helemaal geen westerse waarden, dat zijn oosterse waarden!”

Valse beschuldigingen

Van Grieken, ogenschijnlijk verrast door de forse uithaal, reageerde net zo hard. “Dit stelt me echt teleur. Ik hou echt niet van valse beschuldigingen. Wat verwijt u mij hier eigenlijk?”, vroeg hij Francken. “Ik heb geen enkele band met Rusland. Is dat het niveau dat u hanteert, meneer Francken? Dat u dit doet, stelt me echt teleur, u moet echt in het nauw zitten om zulke sprongen te maken.” Daarop refereerde Van Grieken aan de visa-affaire, met een vertrouweling van Theo Francken in een hoofdrol, om daarna nog eens terug te komen op de beschuldigingen rond het FPÖ: “Stelt u verdomme dan ook die vraag aan de socialisten, een politieke familie die door en door corrupt is. Maar dat gebeurt niet. Maar als er in Oostenrijk, duizenden kilometers verder, een iemand over de schreef gaat, mag Van Grieken het hier komen uitleggen.”