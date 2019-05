Huawei komt op zwarte lijst na verdenking van spionage: wat zijn de gevolgen voor jouw smartphone?

De Amerikaanse internetgigant Google trekt de licentie in van zijn besturingssysteem Android voor Huawei. Het Chinese technologiebedrijf werd door de Verenigde Staten op een zwarte lijst gezet omdat het verdacht wordt van spionage. Wie nu al een Huawei-smartphone heeft of eentje wil aankopen die nu al in de winkelrekken ligt, zal niets van de ban merken.