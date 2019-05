Britse riskeert rechtszaak omdat ze buren waarschuwt voor pedofiel

Claire Varin (links) maakte gebruik van Sarah’s Law, een wet die toelaat te weten te komen of er in de buurt veroordeelde pedofielen wonen. De wet kwam er na de moord op Sarah Payne (foto rechts)

Een Britse vrouw riskeert een rechtszaak en zelfs het verlies van haar huis omdat ze haar buren waarschuwde voor een pedofiel, meldt The Sun. Hoe dat kan? In het Verenigd Koninkrijk bestaat een speciale regeling waarbij ongeruste ouders kunnen informeren naar het strafblad van een buur. Alleen mogen ze niks doorvertellen. En dat heeft Claire Varin wél gedaan.

Claire Varin was al een tijdje ongerust over de komst van een nieuwe buur, een zekere Tom, die zich uitgaf voor barrista. Hij gedroeg zich vreemd rond haar dochters van 8 en 12 jaar oud, vond ze. In 2017 ontmoetten ze de man voor het eerst.

Besjes plukken

Daags nadien stond hij opnieuw voor de deur met de vraag of het dochtertje bessen wou plukken. Claire stuurde de man weg, maar hij keerde terug met een doos besjes. Speciaal voor de dochter geplukt.

En dus riep Claire hulp in van de politie. Ze deed een beroep op ‘Sarah’s Law’, een wet die in het leven werd geroepen na de moord op Sarah Payne in 2000. Haar ouders voerden na haar dood actie om te weten te kunnen komen of iemand in de buurt ooit veroordeeld werd voor misbruik.

97 foto’s

Zeven maanden na haar verzoek kreeg Claire plots politie over de vloer. Haar man moest naar boven en Claire moest een contract tekenen, waarin stond dat zij niks zou vertellen. Toen kwam het vreselijke nieuws: ja, Tom had al een celstraf van 8 maanden uitgezeten, voor bezit van 97 beelden met kinderporno. De jongsten op de beelden waren amper twee jaar oud.

Driftbui

“Het was verschrikkelijk om te horen”, vertelt Claire. “Al mijn buren hebben kinderen. Wat kon ik doen? Het niet vertellen? Ik zou me zo schuldig voelen mocht er iets gebeuren.” Het was uiteindelijk de man van Claire die zich niet kon houden en de buurt bij elkaar schreeuwde en ook Tom aanviel. Toen hij de man ook in gebarentaal zag communiceren met zijn jongste dochter - die doof is - was het hek helemaal van de dam en ontstak hij in een nieuwe driftbui.

Zo kwam het dat Claire Varin uiteindelijk voor de rechter gedaagd werd. Omdat de veroordeelde pedofiel ook klacht indiende bij de huisvestingsmaatschappij, riskeert het koppel ook hun huis te verliezen.