Nog vier gewonden in ziekenhuis na inslag hoogspanningslijn

Na het incident met een hoogspanningslijn boven een hockeyterrein in Mol zaterdagavond verblijven maandag nog steeds vier van de twintig gewonden in het ziekenhuis. Dat zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). Drie van hen krijgen gespecialiseerde verzorging in brandwondencentra: twee in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis, één in het UZ Leuven. De vierde wordt nog slechts ter observatie in het ziekenhuis van Geel gehouden. Niemand zou in levensgevaar verkeren.

Twintig gewonden

Bij het incident vielen in totaal twintig gewonden. De oorzaak was een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarbij slingers die in de lucht waren geschoten bij de titelviering van de U19 meisjes van hockeyclub Inter Mol tegen de hoogspanningskabels boven het terrein belandden. De elektriciteit werd naar beneden geleid tot op de ijzeren omheining rond het terrein en de elektriciteitskast van de kantine. Mensen die in de buurt van de omheining stonden, kregen een stroomstoot.

De dienst Dringende Sociale Interventie staat ook de komende dagen nog de getroffen jeugdploeg bij tijdens het verwerken van het drama. De club liet zondag wel de geplande competitiewedstrijden doorgaan, zij het op een ingetogen manier. (belga)