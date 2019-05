“Hij had burgemeester of zelfs premier kunnen worden”, maar Kompany koos voor Anderlecht: een opstapje naar het allerhoogste schavotje in het voetbal?

Vincent Kompany (33) zou veel worden. Premier, baas van de FIFA, wereldster, zakenman of filantroop. Maar speler-trainer van het meest zwalpende Anderlecht ooit? Neen, dat niet. En toch is het gebeurd. De man die had kunnen uitgroeien tot de Belgische Barack Obama staat komende winter op enkele meters van een zuurkoolkraam in Eupen. Of is dit net deel van een groter plan?