Music hall presenteert nieuwe musical ‘De Prinses en de Toverspiegel’

Oostende / Gent / Hasselt -

Na de successen van ‘Roodkapje’ en ‘Hans & Grietje’ presenteert Music Hall ‘De Prinses en de Toverspiegel’. Deze interactieve sprookjesmusical neemt je mee op een magische reis vol humor, magie, vrolijke meezingers en aanstekelijke dansjes. Ook voor de ouders zijn er genoeg dubbele bodems voorzien zodat het voor jong en oud een fantastische vertoning is. In de musical speelt Gene Thomas mee als de gekke tovenaar. “Ik kon mij direct inleven in de rol. Ik voel mij precies Johnny Depp.”, vertelt Gene. Maar ook voor Rosanne Pits en Yanni Bourguignon is dit een unieke ervaring. Het is voor hen namelijk de eerste keer dat ze een hoofdrol vertolken in een professionele musicalproductie. Komende herfst- en kerstvakantie kan je hen zien schitteren op de planken.