“Twee positieve stalen met legionella in Evergem”

Twee stalen die genomen zijn in Evergem testen positief op legionella. Dat meldt VTM Nieuws. Het agentschap Zorg en Gezondheid had vorige week 19 stalen genomen in bedrijven in de havenzone. De koeltorens in het havengebied zouden de meest waarschijnlijke risicohaard zijn voor de besmetting, maar het is niet zeker dat die twee positieve stalen ook de besmetting veroorzaakt hebben.

De stalen die het Agentschap Zorg en Gezondheid vorige week hebben afgenomen, bieden mogelijk een doorbraak in de zoektocht naar de broeihaard van de besmetting. Intussen zijn 21 mensen opgenomen met symptomen in het ziekenhuis. De bacterie eiste al twee doden. Al die tijd was het onduidelijk waar de besmetting vandaan kwam. Er werd gekeken naar de haven, waar de bacterie zou kunnen kweken in de vele koeltorens van bedrijven.

Daarom nam het Agentschap stalen bij 19 bedrijven. Twee van die stalen zouden nu positief zijn, meldt VTM Nieuws. Maar of de broeihaard van de besmetting nu gevonden is, is nog niet duidelijk. Het agentschap organiseert deze namiddag nog een persconferentie, waarbij het meer toelichting zal geven.