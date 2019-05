Brusselse politie pakt migranten op die willen overnachten in Noordstation

De politie Brussel-Noord heeft in het afgelopen weekend drie migranten opgepakt die opnieuw op de verdieping -1 aan de haltes van De Lijn in het Noordstation wilden overnachten.

Er waren zaterdag- en zondagnacht meerdere migranten die toch probeerden terug te keren naar het Noordstation om er te overnachten. “De patrouilles van onze politie kon de migranten vatten en vroegen hen elke keer om het station te verlaten en zich te oriënteren naar de opvangplaatsen die sinds vrijdag voor hen voorzien zijn bij het Rode Kruis, Samusocial en het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen. Uiteindelijk werden toch drie migranten dit weekend opgepakt, omdat ze weigerden het station te verlaten en dronken waren”, vertelt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politie Brussel-Noord.

Het ging om twee volwassenen en één minderjarige. Een volwassene werd vrijgelaten, omdat hij in het bezit was van een bevel om het Belgisch grondgebied te verlaten. De andere volwassene werd naar een gesloten centrum gebracht en de minderjarige werd naar een gesloten centrum voor minderjarigen gestuurd. De politie zal in de komende dagen extra blijven patrouilleren.

Vrijdag werd verdieping -1 schoongemaakt en sinds maandagochtend keerden ook de bussen van De Lijn terug naar hun halte aan het Noordstation. De situatie is er weer normaal en er is voorlopig geen overlast. (belga)