“Deutsche bank zag verdachte activiteit op rekeningen Trump… en liet begaan”

Medewerkers van Deutsche Bank die gespecialiseerd zijn in antiwitwasbeleid, zouden in 2016 en 2017 verdachte activiteiten opgemerkt hebben op de rekeningen van Donald Trump en van zijn schoonzoon Jared Kuschner. Dat schrijft de Amerikaanse krant New York Times. Maar in plaats van de controleautoriteiten hun werk te laten doen, zou de directie ervoor gekozen hebben de zaak niet verder te laten onderzoeken, aldus de krant. Deutsche Bank ontkent.

Vorige maand lanceerden de Democraten het verzoek aan verschillende grootbanken om hen informatie te bezorgen over de financiële situatie van de Amerikaanse president. De vraag kaderde in het onderzoek naar mogelijke buitenlandse beïnvloeding. Deutsche Bank was jarenlang de huisbank van Trump en kreeg de vraag dus ook toegestuurd. Intussen heeft Trump een rechtszaak aangespannen om te verhinderen dat zijn financiële details openbaar zouden worden gemaakt.

Miljarden dollars

Volgens de New York Times zouden in 2016 bij bepaalde transacties op de rekening van Trump en van zijn stichting alarmbellen zijn afgegaan in het computersysteem van Deutsche Bank. De krant baseert zich op vijf anonieme personeelsleden van de bank. Na een interne controle door de antiwitwasdienst werd het advies gegeven om het dossier over te maken aan de federale autoriteit voor financiële misdrijven. Maar dat advies zou door de directie van Deutsche Bank in de wind zijn geslagen. De bank had in het verleden al miljarden dollars geleend aan bedrijven van Trump en van zijn schoonzoon Kushner.

Over de precieze aard van de verdachte transacties is niets bekend.

Deutsche Bank ontkent de aantijgingen en zegt dat ze de voorbije jaren de controles heeft opgevoerd in de strijd tegen het witwassen. (belga)