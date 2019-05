Prins William, Thierry Henry en andere topvoetballers willen taboe doorbreken: “Na depressie wilden ze zien of ik niet gek was”

De Britse openbare omroep BBC heeft Engels bondscoach Gareth Southgate, voormalig assistent-trainer van de Rode Duivels Thierry Henry, en Engelse internationals en ex-internationals Danny Rose, Peter Crouch en Jermaine Jenas en… prins William samengebracht voor een gesprek over het taboe dat nog steeds rust over mentale problemen bij mannen.

Engels international en Tottenham-speler Danny Rose brak vorig jaar de stilte over het onderwerp.”Ik liep vorig jaar mijn eerste zware blessure op. Ik wilde niets doen en kon ook niet meer slapen. De clubdokter verwees me door en toen hebben ze een depressie vastgesteld. Er is nog veel werk in het voetbal (om dit bespreekbaar te maken). In de zomer sprak ik met een andere club, en die zeiden: we zouden je graag ontmoeten om te zien of je niet gek bent. Ik schaamde me.”

Premier League-legende Thierry Henry pikte in: “In de kleedkamer is het bijna verboden te wenen. Of ik depressief was? Geen idee. Ik weet er eigenlijk niets van. Ik heb nooit geleerd iemand te respecteren die gewoon eerlijk is over zijn gevoelens.”

Ex-international Peter Crouch getuigde over de vooroordelen waar hij slachtoffer van was door zijn gestalte. De graatmagere spits is meer dan twee meter lang en dat werd vaak tegen hem gebruikt. “Voetbalfans kunnen genadeloos zijn. Toen ik veertien, vijftien jaar was lag ik ’s nachts vaak te wenen. Ik vroeg mijn vader waarom ik niet hetzelfde was als alle anderen. Ik wilde voetballen, maar zag er niet als iedereen die voetbal speelde. Het publiek zong “Freak” of “Does the Circus Know You’re Here?”. Ik lachte daar dan mee, ik moest wel. Maar mijn vader en moeder stonden ook in het stadion.”