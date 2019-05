Verdachte opgepakt in Nederland voor steekpartij in Anderlecht

Anderlecht - In Nederland is een verdachte opgepakt voor de steekpartij die op 2 april plaatsvond in Anderlecht. Bij de steekpartij raakte een 32-jarige vrouw, moeder van drie kinderen, zwaargewond.

Naar aanleiding van de feiten werd een opsporingsbericht verspreid met foto’s van de vermoedelijke dader, maar die bleef een hele tijd spoorloos. Uiteindelijk werd de man, A.A. (geboren in 1985) op 6 mei in Nederland opgepakt. Het Brusselse parket zal naar alle waarschijnlijkheid zijn overlevering vragen.

De vrouw was haar drie kinderen, tussen acht en elf jaar, naar school aan het brengen toen ze op de Ninoofsesteenweg aangevallen en neergestoken werd. Ze liep een diepe steekwonde in de buik op en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd ze meteen geopereerd en een dag later kon het Brusselse parket al melden dat het levensgevaar geweken was en de vrouw de afdeling intensieve verzorging had verlaten.