Engeland zwaait Vincent Kompany uit in stijl: kranten zetten hem op de voorpagina, spelers vieren hun kapitein op exclusief feestje

Vincent Kompany verlaat Manchester City na elf seizoenen voor een nieuw avontuur als speler-coach bij Anderlecht. De zaterdag met 6-0 gewonnen finale van de FA Cup tegen Watford bleek zijn laatste wedstrijd voor de Citizens. In september zal City nog een galamatch organiseren om Kompany te eren maar nu al werd de verdediger uitgezwaaid. Door de kranten op hun voorpagina’s maar ook door zijn ploegmaats op een exclusief feestje.

De Rode Duivel heeft dan ook iets betekend voor Manchester City: met Vincent Kompany wonnen The Citizens vier keer de Premier League, twee keer de FA Cup, vier keer de League Cup en twee Community Shields sinds hij in 2008 Hamburg ruilde voor Manchester. Dit seizoen won het team van Pep Guardiola de titel, de League Cup en de FA Cup. In totaal kwam de verdediger in 360 wedstrijden in actie voor de club uit Manchester, daarin trof hij 20 keer raak.

Op de voorpagina’s van de sportkranten werd Kompany simpelweg bewierookt. “Hij kwam zag, en overwon”, fans willen een standbeeld, hij wordt al de nieuwe Guardiola genoemd en het blauwe schip neemt afscheid van zijn kapitein:

Op een exclusief feestje namen de spelers van Manchester City afscheid van hun “iconische” kapitein. Beelden van op dat feestje zijn er uiteraard niet maar de fotografen waren wel op post om Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en alle andere sterren te fotograferen aan de uitgang:

