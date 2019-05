Anderlecht neemt afscheid van Ivan Obradovic

Ivan Obradovic (30) verlaat RSC Anderlecht. Dat nieuws geraakte eerder al bekend maar heeft paars-wit maandag officieel bevestigd op Twitter.

De Servische linksachter, die einde contract is in het Astridpark, maakte in de zomer van 2015 de overstap van KV Mechelen naar RSC Anderlecht. De Servische international (27 caps) kroonde zich in 2017 tot landskampioen met de Brusselaars. Maar Obradovic maakt geen deel uit van de toekomstplannen van RSCA, dat dit seizoen voor het eerst in 56 jaar naast Europees voetbal greep en zondag Vincent Kompany voorstelde als speler-trainer.

Obradovic kwam dit seizoen onder Hein Vanhaezebrouck niet in actie, maar Fred Rutten viste de verdediger weer op. Karim Belhocine liet Obradovic vervolgens weer naast de selectie. Daardoor speelde de Serviër dit seizoen slechts tien wedstrijden.