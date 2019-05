Jonge vrouw schrijft brief aan echtgenoot die 16 dagen na huwelijk overleed aan kanker: “Je ben een levende droom”

De Britse Dan en Becca stapten in september 2018 in het huwelijksbootje, maar amper zestien dagen na hun droomhuwelijk was Becca weduwe. Haar kersverse echtgenoot leed aan terminale kanker, maar Becca zwoer om geen moment van zijn zijde te wijken tijdens zijn strijd. Toen haar echtgenoot stierf, probeerde Becca het tragische verlies te verwerken met video’s. Ze schreef een emotionele brief voor de ‘97ste’ verjaardag van Dan, waarin ze hem uitdaagt om te glimlachen, zoals ze zo vaak deed toen hij nog leefde.

Becca zat op een dag een kopje koffie te drinken, maar besefte nog niet wat het lot voor haar in petto had toen Dan naast haar neerplofte. Ze knoopten een gesprek aan en een praatten uren aan een stuk. Diezelfde avond gingen ze uit en ze werden stapelverliefd op elkaar. Haar nieuwe vriend was eerlijk en vertelde onmiddellijk dat hij aan zeldzame vorm van een terminale kanker leed, en niet wist hoe lang hij nog zou leven.

De Britse vrouw wilde echter niet meer van zijn zijde wijken en op 12 september 2018 - enkele weken nadat Dan haar ten huwelijk had gevraagd - stonden ze voor het altaar. “Onze vrienden hebben zo veel georganiseerd op korte tijd”, aldus Becca. “Ik weet niet waar ik zonder hen zou zijn.” Dan liep toen al met een wandelstok en werd dezelfde dag van de bruiloft weer opgenomen in het ziekenhuis.

“Mijn beste vriend”

Dan - een YouTuber - filmde zijn lijdensweg voor zijn volgers, vooral om mensen bewust te maken van “zeldzame symptomen” en bereikte daarmee een publiek van minstens 20 miljoen. Becca bleef aan zijn zijde en schreef en blogde over de ziekte van haar echtgenoot. Ze merkte dat hij “zwakker” werd en “panikeerde” telkens ze hem even moest achterlaten.

Zestien dagen na hun huwelijk, hielden ze elkaars hand voor de laatste keer vast. Op 28 september overleed Dan. Becca wilde de herinnering aan haar echtgenoot levend houden en vertelde op sociale media openhartig over het rouwproces en de avonturen die ze met Dan beleefde. “We waren onafscheidelijk. Hij was mijn beste vriend en steunde mij altijd. Het maakt niet uit hoe lang je iemand kent. Het belangrijkste is hoe je die tijd doorbrengt.”

Het emotionele verhaal van liefde en verdriet inspireert nu miljoenen mensen, zoals Becca wilde omdat Dan “een publiek van miljoenen heeft geholpen”.

bekijk ook

Sean Dhondt brengt emotioneel eerbetoon

Een emotionele Guy Swinnen eert Willy Willy op het eerste optreden van The Scabs zonder hun leadgitarist