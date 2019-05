Al Jazeera schorst medewerkers wegens Holocaust-filmpje

De Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft twee medewerkers geschorst wegens het publiceren van een controversiële video over de Holocaust. “De zender distantieert zich van de aanstootgevende inhoud en zal dergelijk materiaal niet tolereren op zijn platforms”, zei de chef van de digitale afdeling van Al Jazeera, Yassir Bishr. De betreffende video en alle bijhorende gegevens zijn verwijderd.

De video was op het platform AJ+ verspreid en veroorzaakte een golf van reacties op sociale media. Vele gebruikers beschuldigden de in Qatar gelegen nieuwszender van antisemitisme.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de video op Twitter. “Deze holocaust-ontkennende video had nooit gemaakt mogen worden”, schreef de woordvoerder van het ministerie. “Goed dat hij is verwijderd.”

In het Arabische filmpje wordt gezegd dat de “zionistische beweging” het verhaal had “gebruikt” dat zes miljoen joden door de nazi’s waren gedood, want joden maakten slechts een deel uit van het totaal aantal slachtoffers. “Waarom gaat al de aandacht enkel naar hen?” vraagt een vrouw in de video.

Verder in het filmpje wordt gewezen op de joodse financiële middelen en infrastructuren die ingezet zouden zijn om joodse slachtoffers meer in de kijker te zetten. Uiteindelijk wordt Israël beschreven als “de grootste winnaar” van de Holocaust en het land wordt ervan beschuldigd de Palestijnen te willen uitroeien.

Al Jazeera is een van de populairste kanalen in de Arabische wereld. Het mediabedrijf is gevestigd in Doha, de hoofdstad van de Golfstaat Qatar. Qatar onderhoudt goede relaties met de radicaal islamitische groep Hamas, die de Palestijnse Gazastrook bestuurt.