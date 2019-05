Beluister nu de achttiende aflevering van ‘Sjotcast’: Prins Kompany is terug en onze narren praten erover

Een nieuwe week, een nieuwe Sjotcast. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen voetbalredacteurs Gert Gysen en Guillaume Maebe u samen met eindredacteur Lars Godeau mee doorheen de wondere wereld van het voetbal. In aflevering achttien eert Guillaume het zangtalent van de landskampioen, ontpopt Gert zich als fan van Thes Sport én Madagaskar, zwaait Lars Leko uit en overschaduwt Vince the Prince alles.