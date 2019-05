Nigel Farage besmeurd met milkshake, verkoper Burger King onder vuur

Brits politicus Nigel Farage is maandagnamiddag bekogeld met een milkshake toen hij campagne aan het voeren was in Newcastle. De Brexit Party-leider was woedend en verweet vooral zijn bodyguard dat hij de hater had moeten zien aankomen. De vermoedelijke dader is intussen opgepakt.

Toch is het vooral hamburgerketen Burger King die het gespreksonderwerp is op sociale media. Toen Farage aankondigde om een toespraak te houden bij de McDonald’s in Edinburgh werd de fastfoodketen gevraagd door de politie om de verkoop van milkshake en ijsjes stop te zetten. Er waren immers eerder al incidenten geweest met kandidaten voor de Europese verkiezingen die besmeurd werden met het zoete goedje.

Concurrent Burger King lanceerde daarop een opmerkelijke tweet: “Dear people of Scotland, wij verkopen het hele weekend ijsjes. Veel plezier. #justsaying”. De keten werd beschuldigd van het aanzetten tot geweld tegen Farage, maar reageerde al snel. “Het is nooit de bedoeling geweest om mensen aan te zetten tot geweld. Laat staan om onze heerlijke ijsjes gewoon weg te gooien.”

Dear people of Scotland.



We’re selling milkshakes all weekend.



Have fun.



Love BK #justsaying — Burger King (@BurgerKingUK) 18 mei 2019

Nigel Farage covered in milkshake (flavour unknown at time of Tweet) #Newcastle pic.twitter.com/FWsD8Bt1Kh — Andy (@Andy_Westfield) 20 mei 2019

