Elf jaar gevochten voor zijn levenseinde, maar nu mag Vincent toch sterven

Na een jarenlange juridische strijd lijkt er een einde te komen aan het leven van Fransman Vincent Lambert (42), die al sinds 2008 in een vegetatieve toestand verkeert. Al die tijd vochten zijn diepgelovige ouders en één zus voor zijn leven terwijl zijn vrouw, broers en overige zussen wilden dat de machines werden stopgezet. Dat is nu gebeurd, waardoor het leven van Vincent langzaam uitdooft. De ouders vinden het onaanvaardbaar. “Het is schandalig, ze hebben hun zoon zelfs geen laatste keer meer kunnen omhelzen”, reageert hun advocaat. “Maar we geven niet op. We hebben nog tijd. Zijn leven is nog niet ten einde.”