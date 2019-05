Eiffeltoren ontruimd omdat iemand het beroemde monument probeert te beklimmen

De Eiffeltoren in Parijs is maandagnamiddag ontruimd omdat iemand het wereldberoemde monument probeerde te beklimmen. Ook het voorplein werd ontruimd.

De klimmer werd gespot op de tweede verdieping van de Eiffeltoren, op ongeveer 150 meter hoogte, waar hij de beklimming gestart zou zijn. Hij zou tot de derde en laatste verdieping geraakt zijn. De toeristen die de Eiffeltoren aan het bezoeken waren werden geëvacueerd, en het monument wordt tot nader order gesloten. Op de website en Twitteraccount van de Eiffeltoren wordt aan mensen die een bezoek gepland hadden gevraagd om dit uit te stellen. “Een evacuatie is de normale procedure in zo’n situatie”, aldus de uitbater. “De brandweer en de politie kwamen ter plaatse.”

Hoeveel toeristen er precies geëvacueerd moesten worden, is niet duidelijk. Er was al contact met de klimmer, maar over zijn beweegredenen is nog niets bekend.

De Eiffeltoren, het meest bezochte betalende monument ter wereld, staat aan de linkeroever van de Seine in het 7e arrondissement van Parijs en is 317 meter hoog.

Foto: AP

Foto: AP