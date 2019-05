Schotland, tegenstander van Rode Duivels in de strijd om een EK-ticket, stelt Steve Clarke aan als nieuwe bondscoach

Steve Clarke (55) is maandag aangesteld als bondscoach van Schotland. Hij volgt de ontslagen Alex McLeish (ex-Genk) op. De voormalige Chelseaverdediger zette zijn krabbel onder een contract tot het WK van 2022.

Clarke, die zes keer voor Schotland speelde, komt over van Kilmarnock. Die ploeg leidde hij het voorbije seizoen naar de derde plaats in de competitie. De Schot zat ook op de trainersbank bij West Brom en Reading.

Schotland is op 11 juni tegenstander van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion in de voorronde van het EK 2020. De Schotten openden hun EK-campagne met een verrassende 3-0 nederlaag bij Kazachstan, om vervolgens met 0-2 te winnen van San Marino. Na de tegenvallende start werd Alex McLeish vorige maand ontslagen als Schots bondscoach.

Op de website van de Schotse bond noemt Clarke zijn aanstelling “een eer”. “Ik neem deze verantwoordelijkheid op met trots en vastberadenheid. Ik geloof rotsvast dat we een getalenteerde groep hebben die internationaal succes kan boeken. Ik kijk ernaar uit met hen samen te werken en die ambities waar te maken.”

Clarke gelooft dat hij Schotland naar het EK kan loodsen. “Ik ben ervan overtuigd dat we ons kunnen kwalificeren en kijk uit naar de weg die ik met de spelers en de staf zal afleggen, te beginnen met Cyprus en België volgende maand.”