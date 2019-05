Grootste grot ter wereld blijkt groter dan gedacht

Drie Britse duikers gingen in het Phong Nha-Ke Bang National Park in Vietnam op expeditie om de waterwegen van de grootste grot ter wereld, Son Doong, te onderzoeken. Ze vonden er een nieuwe onderwatertunnel.

De duikers, die ook deelnamen aan de reddingsmissie van de Thaise voetballers, ontdekten een onderwatertunnel die de grot Son Doong verbindt met een andere grot, Hang Thung. Son Doong is op dit moment 38,5 miljoen kubieke meter groot. Als de twee grotten officieel verbonden worden, zal Son Doong vergroten met 1,6 miljoen kubieke meter.

‘Elke grot ter wereld zal dan passen in Song Doong’, zegt Howard Limbert, een van de experten die de duik organiseerden en lid van de British Cave Research Association. ‘Het is alsof klimmers ineens een bult ontdekken op de Mount Everest, en dat die zo plots 1.000 m hoger wordt.’

Limbert nodigde de drie duikers uit na de reddingsoperatie in Thailand. ‘We wilden hen bedanken voor hun daden’, zegt Limbert. ‘Ze wilden iets interessant doen, en kozen ervoor te duiken in Son Doong. Dat was nog nooit gebeurd.’

De duikers plannen een nieuwe trip volgend jaar in april, wanneer de omstandigheden het beste zijn.

Onbekend terrein

De grot bleef tot 2009 onbekend terrein. ‘Niemand had de grot ooit betreden voor 2009’, zegt Limbert. ‘Dit toont aan dat we nog veel kunnen ontdekken op aarde.’

De grot werd per toeval ontdekt door de Vietnamees Ho Khanh, die in 1990 ging jagen in de jungle. ‘Hij vond de opening van de grot en voelde de wind op zijn gezicht. Hij hoorde de rivier. Maar toen hij later terug wilde gaan, vond hij de grot niet meer. Die zat weg onder gebladerte’, legt Limbert uit. De man bleef jarenlang zoeken naar de opening van de grot. ‘In 2009 leidde hij ons er uiteindelijk naartoe. We beseften onmiddellijk dat het een belangrijke ontdekking was’, zegt Limbert, die er toen bij was als deel van de British Cave Research Association.

De grot werd in 2013 opengesteld voor toerisme. Wie Son Doong wil bezoeken, kan dat enkel via een begeleide excursie met Oxalis. Zij zijn de enige reisorganisatie met vergunning om in de grot te gaan.

