Veroordeeld omdat gescheiden ouders hun zoontjes op het trottoir in de regen achterlieten

Een vechtscheiding in het Franse departement Aisne, vlak bij de grens met ons land, leidde er begin vorig jaar toe dat de twee zoontjes van 6 en 4 van het ruziemakende koppel wenend op de stoep in de regen werden achtergelaten. Geen van beide ouders wil voor hen zorgen. Ze zijn maandag allebei veroordeeld tot acht maanden cel, met uitstel.

De ouders van de jongetjes hadden bij hun scheiden co-ouderschap afgesproken. Maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde geen van beiden voor hun zoontjes zorgen. De man, een dertiger, liet dat bewuste weekend in het voorjaar van 2018 via een sociaal assistente weten dat hij aan het einde van zijn Latijn was, dat zijn stoppen op springen stonden en dat hij agressief zou worden als hij zijn zoontjes een weekend bij zich zou hebben. Hij zette de kinderen af bij hun moeder. Maar die zei dat ze andere plannen had en dat in die plannen geen plaats was voor haar zoontjes. Want ze zou ze “niet in de beste omstandigheden kunnen ontvangen”.

Uiteindelijk reed ze met de jongens terug naar hun vader. Die was niet thuis en dus liet ze de twee jongetjes daar op het trottoir achter, in de gietende regen en met niet veel meer aan dan een pyjama. Hun spulletjes dumpte ze in een plastic zak naast hen. Toen de vrouw wegreed, liep het oudste zoontje nog even haar auto achterna, maar tevergeefs.

Een buurman zag het gebeuren en verwittigde de politie. Die belde met de moeder, maar die zei koudweg dat ze de twee broertjes niet meer wilde. Dat ze iets anders te doen had op dat moment.

Ouderschapscursus

Een Franse rechter heeft beide ouders nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel. De vader moet ook op eigen kosten een cursus volgen over de verantwoordelijkheden van het ouderschap en drieduizend euro betalen aan elk zoontje. De moeder moet aan ieder kind tweeduizend euro betalen. De jongetjes zijn intussen ondergebracht bij een pleeggezin waar hun ouders hen elke maand een uur lang mogen bezoeken.