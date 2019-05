Fransman (35) wegens drugssmokkel ter dood veroordeeld in Indonesië

Een 35-jarige Fransman is in Indonesië ter dood veroordeeld wegens drugssmokkel. De openbaar aanklager had nochtans maar een celstraf van twintig jaar gevorderd.

Félix Dorfin werd vorig jaar in september opgepakt op de luchthaven van Lombok. Hij werd gevat toen hij 3 kilo drugs het vakantie-eiland wilde binnensmokkelen. Het ging onder meer om xtc en amfetamines.

Dorfin werd nu ter dood veroordeeld, ook al was er een straf van “maar” twintig jaar gevorderd. Volgens de rechter waren echter enkele verzwarende omstandigheden. De grote hoeveelheid drugs die Dorfin in zijn koffer had én het feit dat hij deel zou uitmaken van een internationaal drugssyndicaat. “We gaan in beroep tegen deze uitspraak”, aldus de advocaat van de Fransman.

Indonesië heeft een van de strengste drugswetten ter wereld. Al is het al sinds 2016 geleden dat er iemand daadwerkelijk geëxecuteerd werd. Een aantal buitenlanders verblijft wel al een tijdlang in de dodencel.

Eerder dit jaar wist Dorfin even te ontsnappen uit de gevangenis, door de tralies van zijn cel door te zagen en via het raampje naar beneden te klauteren met een zelfgemaakt touw. Een vrouwelijke cipier werd opgepakt omdat ze hem hulp zou hebben geboden in ruil voor geld. De Fransman werd niet veel later opnieuw gevat.