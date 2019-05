Albert Heijn onderzoekt automatische verlaging van prijzen naarmate houdbaarheid vermindert

De Nederlandse supermarktketen Alber Heijn test een computergestuurd systeem van dynamische prijsverlagingen, om voedselverspilling tegen te gaan. Hoe korter de houdbaarheid, hoe groter de korting. Een algoritme houdt evenwel niet alleen rekening met de houdbaarheidsdatum van een product, maar ook met het weer, de voorraad, het verkoopverloop en aanbiedingen. Dat heeft Albert Heijn maandag bekendgemaakt in Zaandam.

Een elektronisch prijskaartje aan het rek kan dan steeds de laatste korting afficheren, met tot doel om aan het einde van de dag geen onverkoopbare waren meer in de rekken te hebben, waarvan de houdbaarheidsdatum verlopen is. Het systeem wordt uitgetest bij de gevogelte- en visafdeling van een supermarkt in het Nederlandse Zandvoort.

Verse producten waarvan de houdbaarheid afloopt, worden door Albert Heijn tot dusver op de ochtend van de laatste verkoopdag afgeprijsd. Ze krijgen een stickertje “35% korting, weggooien is zonde” mee.

Volgens een woordvoerster van Albert Heijn kan het dynamische prijssysteem ook reageren op de weersomstandigheden, en zo bijvoorbeeld barbecuevlees fors afprijzen wanneer het bij regenweer toch in de rekken zou blijven liggen.