Directie en vakbonden Skeyes overleggen donderdag voort

De directie en de vakbonden van Skeyes hebben maandagnamiddag samengezeten over de concrete uitwerking van het sociaal akkoord dat een tiental dagen geleden bij de luchtverkeersleider werd bereikt dankzij de steun van één bond. Het overleg wordt donderdag voortgezet, zegt een woordvoerder van Skeyes.

Naar de vergadering werd fel uitgekeken, nadat er donderdag door een werkonderbreking van de luchtverkeersleiders ruim drie uur lang geen vluchten hadden kunnen opstijgen of landen in België.

Maar de directie had al gezegd dat er van een heronderhandeling van het sociaal akkoord geen sprake zou zijn. Het overleg dient volgens haar alleen om bepaalde details uit het akkoord concreet uit te werken.

Het sociaal akkoord werd ondertekend door de directie en de socialistische vakbond ACOD, maar niet door de bonden ACV en VSOA. Zij vinden dat het akkoord geen structurele oplossingen biedt en dat er nog te veel onduidelijkheden zijn. Ze klagen al langer over een structurele onderbezetting bij skeyes, met nefaste gevolgen voor de werkdruk en de balans tussen werk en privéleven van het personeel.

Boven het overleg hangt een dreiging van dwangsommen. Een rechter bepaalde vorige week immers dat Skeyes boetes tot 20.000 euro moet betalen voor elke vlucht van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines die vertraging oploopt, moet uitwijken of geannuleerd moet worden door storingen bij de luchtverkeersleider, en dat tot 26 mei om middernacht.

De directie van Skeyes wil het sociaal akkoord de komende dagen tijdens infosessies toelichten aan het personeel. Dinsdag zou dat gebeuren op de luchthavens van Luik en Charleroi.

Enkele maatregelen die volgens de directie in het akkoord staan: een arbeidsduurvermindering voor luchtverkeersleiders die een minimumaantal nachten presteren per jaar (van 35 uur naar 32 uur in Canac en de toren van Brussels Airport, en naar 30 uur in Luik); inkorting van de nachtdiensten van 10 naar 8 uur; invoering van een systeem van tijdsregistratie; en stand-byregeling voor nachten.

Bij de vakbonden kon niet meteen een reactie verkregen worden.