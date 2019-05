Regeringscrisis Oostenrijk: extreemrechtse FPÖ kondigt vertrek van alle ministers aan na ontslag Herbert Kickl

De Oostenrijkse extreemrechtse partij FPÖ heeft maandag zoals verwacht het ontslag van al haar ministers aangekondigd, nadat bondskanselier Sebastian Kurz verklaard heeft dat hij het ontslag van FPÖ-minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl gevraagd heeft.

Aanleiding voor het ontslag is een video die toonde dat vicekanselier en FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache tijdens een vakantie op Ibiza in 2017 bereid was geweest om zich te laten omkopen door een vrouw die zich presenteerde als een familielid van een Russische miljonair. Kickl was secretaris-generaal van extreemrechtse FPÖ op het moment van het schandaal en verantwoordelijk voor de Financiën van de partij.

Strache nam ontslag als vicekanselier en partijvoorzitter en Kurz kondigde zaterdag het einde van de coalitie van zijn conservatieve ÖVP met de FPÖ aan.

De FPÖ had eerder op de dag gemeld dat alle ministers van de partij uit de regering van lopende zaken zouden stappen indien Kickl ontslagen zou worden. Kurz liet al weten de ministers te willen vervangen door experts.

Oppositiepartij vraagt ontslag Kurz

Kurz en zijn volledige kabinet moeten ontslag nemen om plaats te maken voor een regering van lopende zaken bestaande uit experts. Dat heeft

Volgens Pamela Rendi-Wagner,oppositieleider van de Sociaaldemocratische Partij, moet Kurz “en zijn volledige kabinet” zelf ontslag nemen. Dat zou de enige “goede en duurzame oplossing” zijn voor de huidige politieke crisis in Oostenrijk, aldus Rendi-Wagner.