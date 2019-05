De vijf geboden van het politieke Facebookoffensief: met deze truken zetten politici hun tegenstanders buitenspel

Je kunt op Facebook vlot je eigen boodschap meegeven. Maar de sociale media lenen zich minstens even goed om die van je tegenstander te bekladden. Je zit namelijk niet verveeld met een tegenwoord zoals in een debat. En als je het een beetje goed neerzet, pikt het publiek de boodschap bovendien vanzelf op. En de tegenstander? Die staat erbij en kijkt ernaar. Hoe politici dat aanpakken, laat zich samenvatten in de vijf geboden van het Facebookoffensief.