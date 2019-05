Bolasie neemt na “comebackseizoen” afscheid van Anderlecht: “Elke wedstrijd groeide mijn vertrouwen enorm”

Yannick Bolasie betreurt de manier waarop Anderlecht het seizoen heeft beëindigd maar is tevreden over wat hij zijn “comebackseizoen” noemt. In een bericht op Twitter blikt de Congolese aanvaller terug op de voorbije campagne.

De 29-jarige Bolasie speelde sinds eind januari op uitleenbasis voor Anderlecht, dat hem huurde van Everton. In zeventien competitiewedstrijden voor paars-wit trof hij zes keer raak en gaf drie assists. In het eerste deel van het seizoen droeg Bolasie het shirt van Aston Villa.

“Zonder voorbereiding heb ik dit seizoen meer dan 38 matchen gespeeld. Ik wil alle supporters van Aston Villa, Anderlecht en Everton danken voor hun steun en aanmoedigingen tijdens mijn comebackseizoen”, schrijft Bolasie maandag. “Ik voel dat ik eindelijk weer de controle over mijn lichaam heb. Elke wedstrijd groeide mijn vertrouwen enorm. Ik wil de trainers en fysio’s bij Everton, Aston Villa en Anderlecht danken voor hun geduld en zorgen.”

Bolasie zegt gemengde gevoelens te hebben “vooral over hoe het seizoen bij Anderlecht is geëindigd, zonder plaatsing voor de Europa League”. “Maar ik vind het belangrijk de supporters te bedanken voor hun ongelofelijke steun tijdens het seizoen en de play-offs”, aldus de spits, die Aston Villa succes wenst in de play-offs om promotie naar de Premier League tegen Derby County. “Ze verdienen terug te keren naar de Premier League, waar ze thuis horen”, besluit “Yala”, die bij Everton nog een contract heeft tot juni 2021.