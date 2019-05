Zo staat het ervoor in de strijd om promotie en degradatie in de Europese topcompetities: van sprookje tot nummer 14 kan nog zakken

Het voetbalseizoen 2018-2019 loopt op zijn einde en dus wordt ook buiten onze eigen Jupiler Pro League stilaan duidelijk welke teams van het hoogste toneel zullen verdwijnen, en wie hun vervangers zijn. In de strijd om die laatste promotietickets is het in sommige Europese topcompetities nog bijzonder spannend. Dit is de huidige stand van zaken in de strijd om promotie en degradatie in Engeland, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en Nederland.

Bij Derby County is Frank Lampard trainer. Foto: Photo News

Premier League: Aston Villa en Derby County strijden zondag in Wembley om promotie

De laatste wedstrijden van de Premier League stonden vorige week op het programma en dus zijn de drie degradanten al bekend. Fulham en Huddersfield Town waren met respectievelijk 26 en 16 punten al een hele tijd zeker van de degradatie naar The Championship, het tweede niveau in Engeland. De derde en laatste degradant is Cardiff City, dat wel met opgeheven hoofd uit de Premier League vertrekt: het won op de slotspeeldag immers met 0-2 bij Manchester United. Cardiff en Fulham keren na amper één seizoen in de hoogste klasse al terug naar The Championship.

Intussen zijn twee van de drie promovendi uit The Championship ook al bekend. Norwich City werd kampioen en keert na drie jaar afwezigheid terug naar de Premier League, traditieclub Sheffield United dwong eveneens rechtstreekse promotie af en zal voor het eerst sinds 2007 weer op het hoogste niveau te bewonderen zijn.

Voor het derde en laatste promotieticket worden play-offs georganiseerd tussen de nummers drie tot zes uit The Championship: Leeds United, West Bromwich Albion, Aston Villa en Derby County. In de halve finales werd Leeds verslagen door Derby, terwijl Aston Villa zich de betere toonde van West Bromwich. De promotiefinale tussen Derby en Aston Villa wordt komende zondag in het mythische Wembley Stadium gespeeld: de winnaar van die wedstrijd speelt volgend seizoen in de Premier League. Voor Derby County is dat al van 2008 geleden, Aston Villa degradeerde in 2016.

Vreugde bij Paderborn. Foto: EPA-EFE

Bundesliga: sprookje van Paderborn, Union Berlijn voor het eerst naar Bundesliga?

In Duitsland kwam de competitie zaterdag tot een einde, maar het degradatieverdict was nog voor de slotspeeldag al bekend. Hannover 96 en FC Nürnberg eindigden op grote afstand als voorlaatste en laatste en degraderen rechtstreeks, terwijl VfB Stuttgart zestiende werd en naar de play-offs moet. Het kan verkeren: Stuttgart werd in 2007 nog kampioen, maar kende de voorbije jaren stevige pieken en dalen. In het seizoen 2015-2016 degradeerde de club al eens, maar toen werden Die Schwaben in het daaropvolgende jaar wel onmiddellijk kampioen in de 2. Bundesliga.

In die 2. Bundesliga werd afgelopen zondag beslist wie de tegenstander wordt van Stuttgart in de play-offs. FC Köln was al kampioen en promoveert rechtstreeks, maar daarachter werd het nog spannend. SC Paderborn (57 punten) en Union Berlijn (56 punten) moesten onder elkaar uitvechten wie tweede en derde werd. Paderborn verloor op de slotdag bij Dynamo Dresden, maar omdat Union Berlijn maar gelijkspeelde bij VfL Bochum en een slechter doelsaldo heeft, keert Paderborn voor het eerst sinds 2015 terug naar de Bundesliga.

Voor Paderborn is het promotieverhaal een sprookje. De club degradeerde in 2016 naar derde klasse en kon zich in 2017 maar ternauwernood redden van degradatie naar de Regionalliga (omdat 1860 München geen licentie kreeg). Sindsdien gaat het echter veel, véél beter: vorig jaar werd de promotie naar de 2. Bundesliga afgedwongen en volgend jaar keert het dus terug naar het hoogste niveau. Union Berlijn moet het op 23 en 27 mei tweemaal opnemen tegen Stuttgart in de play-offs. Als de club uit de hoofdstad wint, speelt het volgend jaar voor de allereerste keer in haar bestaan in de Bundesliga.

Girona (in het rood) degradeert uit La Liga. Foto: EPA-EFE

Primera Division: degradanten al bekend, maar nog geen enkele promovendus

Ook in Spanje is het degradatiedoek al gevallen: op zaterdag verzekerde Celta de Vigo zich van het behoud ten koste van Girona FC, dat achttiende wordt. De andere degradanten heten SD Huesca en Rayo Vallecano: beide teams keren na amper één seizoen al terug naar de Segunda Division. Die Segunda Division is echter nog lang niet afgelopen: daar moeten nog drie speeldagen afgewerkt worden. De top twee promoveert rechtstreeks, terwijl de teams op plaatsen drie tot zes play-offs spelen tegen elkaar.

Momenteel zijn CA Osusanu en CF Granada, allebei geen onbekenden op het hoogste niveau, de teams die rechtstreeks zullen promoveren. Een certitude is dat nog niet, maar Osasuna staat inmiddels wel op een zucht van de titel en lijkt zo goed als zeker van rechtstreekse promotie. De teams die zich momenteel kwalificeren voor de play-offs zijn Albacete, RCD Mallorca, Malaga CF en Cadiz CF. Maar Deportivo La Coruña en Real Oviedo zijn nog lang niet uitgeteld: het beloven nog spannende weken te worden in Spanje.

Zelfs Fiorentina kan nog zakken uit de Serie A. Foto: EPA-EFE

Serie A: zelfs de nummer veertien is nog niet veilig

Het Serie A-seizoen eindigt komend weekend. Frosinone is al zeker dat het na amper één seizoen terugkeert naar de Serie B en Chievo Verona verdwijnt na elf seizoenen van het hoogste niveau. Over de laatste degradatieplaats wordt zaterdag beslist. En daar zijn nog behoorlijk wat kandidaten voor: Bologna, Fiorentina, Udinese, Empoli én Genoa zijn allemaal nog niet zeker van het behoud door het degradatiesysteem dat in Italië gehanteerd wordt.

Bologna, Fiorentina en Udinese hebben elk 40 punten, maar Bologna speelt vanavond nog tegen Lazio en kan zich verzekeren van het behoud als het minstens gelijkspeelt. Empoli telt 38 punten en Genoa 37. De moeilijkheid zit hem in wat er gebeurt wanneer twee of meer teams met evenveel punten eindigen: dan wordt er gekeken naar onderlinge resultaten.

Eveneens interessant is het programma van de slotspeeldag. Fiorentina en Genoa spelen tegen elkaar, terwijl Empoli het opneemt tegen Internazionale en Bologna tegen Napoli speelt. Udinese trekt naar Cagliari. Er zijn hoe dan ook nog een pak scenario’s mogelijk, dus we lijsten ze even voor u op:

Genoa en Empoli eindigen allebei met 38 punten: Empoli degradeert door een slechter onderling resultaat.

Genoa en Fiorentina eindigen allebei met 40 punten: Fiorentina degradeert door een slechter onderling resultaat.

Genoa, Udinese en Fiorentina eindigen alle drie met 40 punten: in de mini-competitie tussen deze drie teams hebben ze elk 5 punten gescoord, dus dan wordt er gekeken naar het doelsaldo in de onderlinge wedstrijden.

Genoa, Bologna en Fiorentina eindigen alle drie met 40 punten: in de mini-competitie tussen deze drie teams hebben ze elk 5 punten gescoord, dus dan wordt er gekeken naar het doelsaldo in de onderlinge wedstrijden.

Genoa, Udinese, Fiorentina en Bologna eindigen alle vier met 40 punten: Bologna degradeert omdat ze in de mini-competitie tussen deze vier teams het minste punten hebben gescoord.

In de Serie B zit het gelukkig een stuk simpeler in elkaar. Brescia werd kampioen met amper één punt voorsprong op Lecce, beide teams promoveren rechtstreeks. De teams op plaatsen drie tot acht spelen play-offs. Dat zijn Benevento, Pescara, Hellas Verona, Spezia, Cittadella en Perugia. Spezia en Perugia werden in de kwartfinale van de play-offs meteen uitgeschakeld. Cittadella-Benevento en Hellas Verona-Pescara zijn de affiches voor de halve finales: zowel de heen- als terugwedstrijd wordt deze week gespeeld. De finale wordt eveneens over twee wedstrijden gespeeld, op 30 mei en 2 juni.

Voor Caen ziet het er niet goed uit. Foto: REUTERS

Ligue 1: Caen en Dijon in nauwe schoentjes, play-offs Ligue 2 gaan dinsdag van start

Bij zuiderbuur Frankrijk is na de voorlaatste speeldag al zeker dat En Avant de Guingamp de rode lantaarn krijgt dit seizoen. De Bretoense club degradeert dus hoe dan ook. Daarboven is het nog spannend: Dijon is momenteel voorlaatste, maar kan op de laatste speeldag deze week wel nog over SM Caen wippen. Belangrijk, want die 18de plaats betekent kwalificatie voor de finale van de play-offs en zorgt dus niet voor rechtstreekse degradatie.

Ook nummers zestien en zeventien AS Monaco (3 punten boven Caen) en Amiens (2 punten boven Caen) zijn nog niet zeker van het behoud, hoewel Monaco door een beter doelsaldo (-17 tegenover -24 voor Caen) veilig lijkt. Op de slotspeeldag speelt Dijon thuis tegen nummer vijftien Toulouse, terwijl Caen tegen nummer veertien Bordeaux uitkomt. Amiens heeft een haalbare kaart, want het speelt tegen het reeds gedegradeerde Guingamp. Monaco gaat op bezoek bij nummer acht OGC Nice.

Intussen is de Ligue 2 al afgelopen. FC Metz werd overtuigend kampioen en keert net als nummer twee Stade Brest, ook geen onbekende op het hoogste niveau, rechtstreeks terug naar de Ligue 1. De teams op plekken drie tot vijf spelen de play-offs – al worden die in Frankrijk op een ietwat bijzondere manier georganiseerd. Nummers vier en vijf Paris FC en RC Lens maken dinsdagavond onder elkaar uit wie doorgaat naar de halve finale tegen Troyes, de nummer drie uit de Ligue 2. De winnaar van die wedstrijd speelt vervolgens de finale tegen de nummer achttien uit de Ligue 1.

De Graafschap moet play-offs spelen om te overleven. Foto: Photo News

Eredivisie: spannende eindronde is begonnen, nummer drie uit tweede klasse mag niet meedoen

De reguliere competitie is ook bij onze noorderburen al afgelopen. NAC Breda finishte als laatste en degradeert rechtstreeks naar de tweede klasse, ofwel de Keuken Kampioen Divisie. FC Twente werd in die competitie met overmacht kampioen en keert dus al zeker terug naar de Eredivisie volgend jaar. Tien andere teams spelen de eindronde voor twee plaatsen in de Eredivisie. Excelsior en De Graafschap werden zestiende en zeventiende in de Eredivisie en moeten die eindronde spelen tegen acht teams uit de Keuken Kampioen Divisie.

De acht deelnemende teams uit tweede klasse zijn Sparta Rotterdam, FC Den Bosch, Go Ahead Eagles, TOP Oss, Almere City, RKC Waalwijk, N.E.C. Nijmegen en SC Cambuur. Opvallend is dat Jong PSV, de nummer drie uit de Keuken Kampioen Divisie, er niet bij is: aangezien zij een beloftenelftal zijn, komen ze niet in aanmerking om te promoveren naar het hoogste niveau.

In de eerste ronde van de play-offs werden Almere City en N.E.C. vorige week uitgeschakeld. De acht resterende teams hebben hun heenwedstrijd in de tweede ronde al afgewerkt: de terugwedstrijden zijn zondag, waarna de vier overblijvende teams de derde ronde spelen. Daar liggen twee tickets voor de Eredivisie te wachten.