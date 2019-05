Enorme gasexplosie in Duitsland: vader en 7-jarig dochtertje komen om

Bij een enorme gasexplosie in een woning in het Duitse Rettenbach am Auerberg zijn een 42-jarige man en zijn 7-jarig dochtertje om het leven gekomen. De twee slachtoffers werden afgelopen nacht onder het puin gevonden, meldt de politie.

De explosie was immens: het hele huis werd met de grond gelijkgemaakt en sommige brokstukken vlogen meer dan honderd meter ver. Drie aangrenzende woningen werden beschadigd.

Aanvankelijk werd er gevreesd voor zeker zes doden. Twee uur na de explosie konden de hulpdiensten een 39-jarige vrouw levend - zij het zwaargewond - vanonder het puin halen. En de twee zoontjes van het echtpaar waren niet thuis op het moment van de explosie en bleven ongedeerd. Net als een vrouw die een kamer in de woning huurde.

Voorlopig loopt het onderzoek naar de oorzaak nog, maar vermoedelijk gebeurde de explosie door een defect in een leiding voor vloeibaar gas die onder de woning liep. De woning zelf werd niet met gas verwarmd en was ook niet aangesloten op het netwerk. Hoe en waarom dat defect tot stand kwam, is nog niet bekend. Al vermoeden experts wel dat het gas over een langere tijd al moest weggelekt zijn.

Ondertussen is er al een geldinzamelingsactie voor het getroffen gezin opgestart.

