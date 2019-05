Politica CD&V gebruikt foto van koningin Mathilde in verkiezingsfolder: paleis is niet blij

Sint-Truiden - Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden en CD&V-lijstduwer voor de Kamer bij de verkiezingen van komende zondag, heeft een foto van haar en koningin Mathilde in haar verkiezingsfolder gezet. En dat is niet naar de zin van het koningshuis.

De foto werd genomen tijdens een bezoek van koningin Mathilde aan Sint-Truiden in 2016, tijdens de Week van de Zorg. “Wij krijgen vaker de vraag van organisaties om foto’s van het koningspaar in brochures op te nemen’, zegt Rafike Yilmaz, woordvoerder van het Koninklijk Paleis. “Maar zeker voor politieke organisaties is dat antwoord altijd negatief. Het koningshuis is neutraal. Wij zijn ook niet gecontacteerd in verband met het gebruik van deze foto. We hebben mevrouw Heeren en haar entourage hierop gewezen.”

Heeren excuseerde zich al bij het paleis. “Maar de folder terughalen bij de bewoners, zou een onmogelijke opgave zijn”, reageert ze in Het Belang van Limburg.