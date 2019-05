Nederlandse vrouw wordt in gezicht geschoten tijdens vakantie op Madagaskar en krijgt hulp van medicijnman

Toen het Nederlandse paar Tim en Annelies Doelman onderweg waren voor een gegidst autoritje op Madagaskar, werd hun wagen plots staande gehouden door twee “agenten”. In een mum van tijd was de wagen omsingeld door overvallers. Na een lange schermutseling werd de vrouw beschoten. “Gelukkig zat er geen echte kogel in het geweer, anders was mijn vrouw nu dood geweest.”

Het incident gebeurde bij Bekopaka, niet ver van het bekende natuurreservaat Tsingy de Bemaraha. De overvallers waren met een twintigtal en waren allemaal bewapend met messen, bijlen en stokken. De ruiten van de wagen werden ingeslagen en drie van de vier inzittenden (het echtpaar, een gids en een chauffeur) werden beroofd van al hun bezittingen. De overval duurde minstens twintig minuten, zegt Tim Doelman, die niet meer precies weet hoe hij die periode doorgekomen is. “Het voelde als een boze droom.”

Toen de mannen eindelijk wegliepen, was er even opluchting, maar dat was maar voor korte duur. Een van de overvallers die zich als agent had voorgedaan, draaide zich nog om en schoot op de wagen. “Mijn vrouw werd daarbij in haar hoofd geraakt”, aldus haar echtgenoot. “We kregen eerst hulp van de lokale medicijnman, pas de volgende ochtend konden we naar een verderop gelegen dorp om een echte arts te raadplegen.”

De vrouw liep een lelijke, maar geen fatale wonde op. “Het was geen echte kogel”, zegt haar man. “Maar één die gemaakt was uit maïs en schroot. Gelukkig maar, anders was mijn vrouw nu dood geweest.”