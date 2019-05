Open VLD gaat stapje verder met personalisering van campagne (en dat is prijzig)

Niet alleen op sociale media wordt de campagne steeds meer gepersonaliseerd. In Oost-Vlaanderen liet Open VLD bij elk gezin een brief bezorgen waarop ook een post-it kleefde waarin alle kiesgerechtigde gezinsleden met hun voornaam worden aangesproken. “Een ideetje van Alexander De Croo”. Maar niet goedkoop.

Zo’n 800.000 brievenbussen zijn er in Oost-Vlaanderen, en in bijna elke gemeente is een andere variant bezorgd van de campagnebrief van de Oost-Vlaamse lijsttrekkers Alexander De Croo en Carina Van Cauter. Op elke brief worden zij geflankeerd door de lokale kandidaat of kandidaten die verderop op de lijst staan. Maar het meest in het oog springend is de post-it die erop kleeft, en waarop in (gedrukt) handschrift alle stemgerechtigde gezinsleden worden aangesproken bij de voornaam.

“Het was een ideetje van Alexander”, zegt vader Herman De Croo. Maar goedkoop was het niet. Het drukken van de brief en de post-it gebeurden wel degelijk automatisch, maar voor de verspreiding moest Open VLD de lokale vrijwilligers aanspreken die ze overal zijn gaan bussen. Nadat er al eerder een campagnemagazine met Van Cauter en De Croo op de cover via de post was verspreid over de hele provincie, was er geen ruimte meer in het wettelijk voorziene budget om dat nog eens te herhalen voor de persoonlijke brieven.