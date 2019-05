Wat na de leegloop? Deze parels staan klaar om Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt op te volgen bij Ajax, inclusief “de nieuwe Pogba”

Ajax heeft de transfer van verdediger Lisandro Martinez afgerond. De 21-jarige Argentijn komt uit eigen land over van de club Defensa y Justicia en ondertekent in Amsterdam een vierjarig contract. Hij zou zo’n zeven miljoen euro kosten. Maar wie komt er (binnenkort) uit de befaamde eigen jeugd?

“Martinez is een linksbenige speler die achterin op meerdere posities uit de voeten kan”, zegt Marc Overmars, directeur spelersbeleid van de Nederlandse kampioen/bekerwinnaar en halvefinalist in de Champions League. Hij is een verdediger die graag vooruit wil voetballen. Hij brengt een bepaalde mentaliteit mee die we hier goed kunnen gebruiken, vergelijkbaar met wat zijn landgenoot Nicolas Tagliafico laat zien.”

Martinez, die in maart zijn debuut in het nationale elftal van Argentinië maakte, is na Standard-middenvelder Razvan Marin, doelman Kjell Scherpen (Emmen) en verdediger Kik Pierie (Heerenveen) de vierde aankoop van Ajax voor het nieuwe seizoen.

Aanstormende talenten

Bij Ajax staan er ook heel wat spelers op vertrekken. Frenkie de Jong verkast naar Barcelona, Matthijs de Ligt waarschijnlijk ook, Hakim Ziyech is grof wild, net als David Neres en André Onana. Om nog maar te zwijgen over Donny van de Beek. Gelukkig kunnen de Ajacieden rekenen op een succesrijke jeugdopleiding. En daar loopt opnieuw heel wat talent rond.

Naci Ünüvar (15, aanvallende middenvelder)

Een 15-jarig godenkind. Dit seizoen als aanvallende middenvelder van de U19 goed voor tien doelpunten en tien assists in 33 optredens. Scoorde ook in de UEFA Youth League. Technisch een kraan, visie van een ongezien niveau voor zijn leeftijd en een geboren winnaar. Plus de kerel die “de pass van het jaar” gaf bij Ajax en scoorde in de finale van het EK voor U17, dat Oranje won.

Ryan Gravenberch (17, centrale middenvelder)

Een geboren en getogen Amsterdammer, zij het met Surinaamse roots. Op z’n zeventiende dit seizoen de ster van Jong Ajax, dat in de Nederlandse tweede klasse speelt. Deze campagne goed voor vier goals en negen assists als centrale middenvelder. Wordt wel eens de “nieuwe Pogba” genoemd en werd al eens gelinkt aan Juventus. Gedroomde opvolger van Frenkie de Jong.

Kenneth Taylor (17, centrale middenvelder)

Geboren in Alkmaar, maar al sinds 2010 in de jeugd van Ajax. Als 17-jarige de draaischijf van de U19 van de Nederlandse topclub. Dit seizoen goed voor negen doelpunten en tien assists in 32 wedstrijden. Kapitein van de Nederlandse U17 die onlangs het EK wonnen. Zou graag onder Pep Guardiola spelen in zijn carrière.

Anass Salah-Eddine (17, linksback)

Nog een rasechte Amsterdammer, deze keer met Marokkaanse roots. Speelde tot vorige zomer voor de jeugdteams van AZ, maar tekende zonder één keer te knipperen voor de club van zijn hart: Ajax. Dit seizoen als opkomende linksback goed voor drie doelpunten bij de U19. Scoorde op het EK voor U17 op magistrale wijze tegen België in de kwartfinales.

Sontje Hansen (17, linksbuiten)

Nog eentje die scoorde op het EK voor U17. En liefst drie keer: tegen Engeland, België en Italië. Goed voor elf doelpunten en twaalf assists in dertig optredens voor de U19 van Ajax dit seizoen. Bekend om zijn snelheid, wendbaarheid en oog voor doelpunten vanaf de flank.

Eervolle vermelding: Brian Brobbey (17, spits) wegens goed voor 32 goals in 35 wedstrijden voor de U19 van de Amsterdammers.