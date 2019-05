Moeder van overleden Jarne Lemmens (15): “Zondag reed hij nog een wedstrijd. Op maandag werd hij niet meer wakker”

Opwijk -

Zijn ouders kunnen het niet vatten: Jarne Lemmens (15), een jonge wielrenner uit Opwijk, is in de nacht van zondag op maandag in zijn slaap overleden. “Zondag heeft hij nog een wielerwedstrijd gereden”, zegt zijn moeder. Zijn hart was eerder op het jaar getest, maar daarbij waren geen problemen aan het licht gekomen.