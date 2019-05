Philippe Clement staat voor moeilijke keuze: “Ik wil geen Champions League spelen om Champions League te spelen”

Waar traint Philippe Clement volgend seizoen? De kampioenenmaker van Genk mocht het komen uitleggen bij Extra Time.

“De knoop die ik moet doorhakken, wordt een heel moeilijke”, zei Clement in onze krant. “Dat weet ik nu al. Ik ben niet ongevoelig voor de supporters die vragen dat ik blijf. Daarom ook dat het zo lastig wordt. Maar ja, daar heb ik geen keuze in. Tegen het einde van de week, begin volgende week wil ik dat die beslissing genomen is. De clubs die erin betrokken zijn, hebben er geen baat bij dat dit lang op zich laat wachten. Het nieuwe seizoen moet worden voorbereid. Idem voor mij. Het is natuurlijk een luxesituatie, maar dit kost krachten. Dergelijke beslissingen zijn niet evident.”

Bij Extra Time ging hij hierop door. “Ik heb écht nog niets beslist”, aldus Clement. “Het irriteert mij dat gesuggereerd wordt dat ik dat wel al gedaan heb. Ik kon in de loop van het seizoen al voor veel geld naar de woestijn, maar dat interesseert mij niet. Ik wil een carrière uitbouwen als trainer. Morgen praat ik met Genk en woensdag met Club Brugge. Daarna met de buitenlandse clubs, maar die komen wel naar België. Ik weet nog niet welke richting ik ga, want ik wil weten hoe de verschillende projecten eruitzien.”

De Champions League-deelname van Genk speelt een rol, maar geen cruciale voor Clement. “Dat speelt zeker mee, maar ik wil ook geen Champions League spelen om Champions League te spelen. Genk heeft er in het verleden met 6-0 en 7-0 verloren. Dan zal ik niet de meest vrolijke coach zijn”, klonk het.